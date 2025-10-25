Hollandsche IJsselkering opnieuw dicht om hoogwater

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (ANP) - De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel wordt in de nacht van zaterdag op zondag gesloten. Dat gebeurt rond 01.45 uur vanwege hoogwater, meldt Rijkswaterstaat.

De stormvloedkering gaat naar verwachting tegen het einde van de ochtend weer open. Eerder deze week sloot de Hollandsche IJsselkering ook al vanwege storm Benjamin.

De Hollandsche IJsselkering is de oudste stormvloedkering van Nederland en gaat meestal enkele keren per stormseizoen dicht. Het was in 1958 het eerste voltooide deltawerk na de Watersnoodramp van 1953. De kering beschermt het laagstgelegen gebied van Nederland en de Randstad die daarachter ligt.