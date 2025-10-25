ECONOMIE
Betogers markeren eerste jaar na overstromingen Valencia

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 20:42
anp251025124 1
VALENCIA (ANP/AFP) - Meer dan 50.000 betogers hebben in het Spaanse Valencia actiegevoerd om het eerste jaar na de dodelijke overstromingen te herdenken en het optreden van de autoriteiten te bekritiseren. Ze eisen het opstappen van regiopresident Carlos Mazón.
De actievoerders vinden dat traag is gereageerd op wat zij een van Europa's dodelijkste natuurrampen van de afgelopen decennia noemen. Velen hadden foto's bij zich van slachtoffers van de overstromingen. Mazóns bestuur wordt zwaar bekritiseerd, omdat mensen pas via hun telefoons waarschuwingen kregen, nadat op sommige plekken al overstromingen plaatsvonden. Dat was twaalf uur nadat de nationale weerdienst zijn hoogste waarschuwing voor hevige regenval had gegeven.
Door de overstromingen kwamen 229 mensen in de regio om het leven. Dinsdag werd nog een lichaam van een slachtoffer gevonden. Het natuurgeweld trof 78 gemeenten, met name ten zuiden van de stad Valencia.
