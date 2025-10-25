ECONOMIE
Dijk valt Wilders aan op migratie en noemt hem 'clown Bassie'

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 20:11
anp251025119 1
TILBURG (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk heeft Geert Wilders "clown Bassie die aan de macht was" genoemd nadat de PVV-leider andere partijen de schuld had gegeven van de asielproblemen in Nederland. Dat gebeurde zaterdag tijdens het Debat van het Zuiden van de drie zuidelijke regionale omroepen. Dijk noemde het een "ongelooflijke dosis hypocrisie" van Wilders.
"Het enige dat u heeft gedaan, is mensen uit arme gemeenten nog een keer verraden", zei Dijk. De SP-leider bedoelde daarmee onder meer dat armere gemeenten per saldo twaalf keer zoveel asielzoekers opvangen als de rijkste gemeenten, maar hij zei ook dat Wilders het eigen risico in de zorg niet heeft afgeschaft, wat hij twee jaar geleden tijdens de verkiezingscampagne wel beloofde.
"Dat zijn grote woorden, maar als ik zeg tegen de heer Dijk: help mij dan en zorg ervoor dat er niemand meer binnenkomt. Dan geeft hij niet thuis", was het antwoord van Wilders. "Nederland heeft schoon genoeg van die nepsocialisten als u die zeggen: kom allemaal maar binnen."
