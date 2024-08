Hond speelde mogelijk rol bij incident met wolf in Austerlitz

Bij het incident woensdag in Austerlitz, waarbij een meisje vermoedelijk door een wolf omver is gelopen of geduwd, heeft mogelijk ook een loslopende hond een rol gespeeld. Dat meldt de provincie Utrecht op basis van aanvullende informatie die ze over het incident heeft gekregen. "Deze vermoedelijke wolf heeft daarbij het jonge kind met kracht overlopen", meldt een provinciewoordvoerder.

Wolvenexpert Dick Klees, een van de adviseurs van de provincie, zei tegen de NOS dat de nieuwe informatie reden is om het eerdere advies om de wolf af te schieten in te trekken. De wolf zou op de hond zijn afgegaan en daardoor "lijkt het incident minder erg dan gedacht", aldus Klees.

De provincie is nog in afwachting van het volledige op schrift gestelde advies van de Zoogdierenvereniging over de wolf, maar ziet geen reden om te stoppen met het voorbereiden van een vergunningsaanvraag tot afschot. "Het heeft er alle schijn van dat sprake is van een wolf die problematisch gedrag vertoont, namelijk door in meerdere gevallen contact te maken met mensen, waaronder jonge kinderen, en honden", aldus de provincie. "Door de ernst van de situatie willen we hoe dan ook maximaal voorbereid zijn om te kunnen ingrijpen wanneer het nodig is."