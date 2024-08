Containervervoerder Maersk verhoogt opnieuw winstverwachting

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De grote Deense containerrederij A.P. Møller-Maersk verhoogt voor de derde keer haar winstverwachting voor het gehele jaar. Dat komt vooral door de hogere vrachttarieven als gevolg van de aanhoudende onrust in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart. In mei en juni werd de winstprognose ook al naar boven bijgesteld.

Maersk denkt nu dat de operationele winst zal uitkomen tussen de 9 miljard tot 11 miljard dollar. In juni werd die bandbreedte al verhoogd naar 7 miljard tot 9 miljard dollar. Door de grote vraag naar containerschepen en de langere vaarroute via zuidelijk Afrika stijgen de tarieven voor zeevrachtvervoer en dat stuwt de winstgevendheid van rederijen als Maersk. Het bedrijf heeft ook de verwachtingen voor de groei van de wereldwijde containerhandel voor dit jaar verhoogd.

Het in Kopenhagen gevestigde Maersk verwacht dat de onrust in de Rode Zee door de Houthi-aanvallen tot zeker het einde van dit jaar voortduurt. De door Iran gesteunde Houthi's vallen schepen in de Rode Zee aan als steun voor Hamas in de oorlog met Israël.

Maersk komt op 7 augustus met volledige cijfers over het tweede kwartaal naar buiten. Het bedrijf zei donderdag al dat de omzet in die periode uitkomt op 12,8 miljard dollar met een bedrijfsresultaat van 2,1 miljard dollar.