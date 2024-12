De speurhonden die in de zwaarbeschadigde portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag zochten naar slachtoffers, zijn teruggefloten omdat de panden te instabiel zijn. Volgens een woordvoerder van de brandweer moet een nieuw plan van aanpak worden gemaakt om in de ravage te zoeken naar mensen die mogelijk zijn getroffen door de explosie en de daaropvolgende brand.