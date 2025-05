Honderd fans bivakkeren bij Ziggo Dome voor concert Billie Eilish

AMSTERDAM (ANP) - Zo'n honderd fans van Billie Eilish bivakkeren zaterdag bij de Ziggo Dome, in afwachting van het concert van de zangeres dat zondagavond plaatsvindt. Dat heeft concertorganisator MOJO gemeld. De eerste fans meldden zich vrijdagavond al bij de concerthal.

"Bezoekers zijn op de showdag overdag welkom op het plein van de Ziggo Dome", stelt MOJO. "Overnachten is niet toegestaan - dus het is het risico van de fan zelf om eerder te komen."

Volgens een woordvoerder van de politie Amsterdam is er in de nacht van vrijdag op zaterdag niet opgetreden tegen de wildkampeerders. Voor andere vragen verwijst de politie naar de gemeente Amsterdam. Een woordvoerder van de gemeente wilde zaterdag inhoudelijk niet reageren.

Eilish geeft drie shows in de Ziggo Dome, op zondag, maandag en woensdag. De tour, HIT ME HARD AND SOFT, is vernoemd naar het gelijknamige album van de 23-jarige zangeres.