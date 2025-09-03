ECONOMIE
Honderd lichamen geborgen na aardverschuiving Darfur

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 13:19
anp030925126 1
DARFUR (ANP/AFP) - Reddingsteams in Darfur hebben honderd lichamen geborgen na de aardverschuiving die het gebied maandag trof. Dat meldt de rebellengroep die de macht heeft in de West-Soedanese regio aan persbureau AFP.
Voor zover bekend zijn ruim duizend mensen omgekomen door de aardverschuiving, die een afgelegen dorpje in het Marra-gebergte bedolf. Daar werd slechts één overlevende aangetroffen.
Artsen zonder Grenzen gaf dinsdag aan nog geen volledig beeld te hebben van de schade. De organisatie houdt de situatie in het door aanhoudende gevechten geteisterde gebied "nauwlettend" in de gaten. Ook de VN kan nog geen inschatting maken van de omvang van de schade, vanwege de onbereikbaarheid van het gebied.
