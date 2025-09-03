Straks hebben we allemaal 6G op onze smartphone: dit kun je ermee

Chinese en Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuwe 6G-chip ontwikkeld die snelheden van meer dan 100 gigabit per seconde haalt. Dat is ongeveer tien keer sneller dan de maximale snelheid van 5G en bijna vijfhonderd keer sneller dan wat gebruikers gemiddeld nu ervaren. Daarmee download je een 4K-film in een paar seconden.

De innovatie zit hem niet alleen in de snelheid, maar ook in de efficiëntie en de omvang. De chip is namelijk piepklein, slechts 11 bij 1,7 millimeter. Toch kan hij werken over een zogenoemd ultrabreedband spectrum: van 0,5 tot 115 GHz, verdeeld over negen frequentiebanden. Normaal zijn daar meerdere losse onderdelen voor nodig, maar hier is het allemaal samengebracht in één enkel stukje hardware.

De sleutel ligt in een slimme elektro-optische modulator, die radiosignalen omzet in lichtsignalen. Via speciale opto-elektronische oscillatoren worden deze vervolgens weer terugvertaald naar radiosignalen. Dat samenspel maakt het mogelijk om ongekend hoge datasnelheden te behalen, zonder dat de chip groot of energieverslindend hoeft te zijn.

Voordat we massaal kunnen overstappen, is er wel tijd nodig. Experts verwachten dat 6G-netwerken pas in de jaren 2030 breed beschikbaar worden. Er moeten immers nog enorme investeringen worden gedaan in infrastructuur en regelgeving. Toch is de ontwikkeling van dit soort chips een belangrijke stap: zonder hardware die zulke snelheden aankan, heeft een toekomstig 6G-netwerk weinig zin.

Waarom hebben we 6G nodig?

Onze digitale honger groeit explosief. Van streaming in ultra-HD tot het constant gebruik van AI-toepassingen: alles vraagt meer data en meer bandbreedte. Waar 5G ons al veel sneller mobiel internet gaf dan 4G, lopen de gemiddelde snelheden in de praktijk vaak terug tot slechts 150 tot 300 megabit per seconde. Met 6G kan dat potentieel honderden keren sneller, een sprong vooruit die niet alleen ons Netflix-avondje beïnvloedt, maar ook toepassingen mogelijk maakt in de zorg, het onderwijs en slimme steden. Denk aan operaties op afstand, zelfrijdende auto’s die real time data uitwisselen of virtuele vergaderingen die nauwelijks meer van de werkelijkheid te onderscheiden zijn.

Nederland loopt wereldwijd voorop met breedband en 5G, maar ook hier groeit het dataverkeer explosief. Volgens de Autoriteit Consument & Markt gebruiken Nederlanders steeds meer mobiele data per maand, mede door videobellen, thuiswerken en online entertainment. Telecomproviders bereiden zich achter de schermen al voor op de stap naar 6G. Nederland zal naar verwachting rond 2030–2032 aansluiten bij de internationale uitrol.