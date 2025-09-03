ECONOMIE
Politieonderzoek op A1 bij Crailo in onderzoek naar dood Boushra

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 13:17
CRAILO (ANP) - De politie doet woensdagmiddag onderzoek op de A1 ter hoogte van Crailo in het onderzoek naar de dood van de 24-jarige Boushra uit Almere. Op een foto is te zien dat agenten op de middenberm van de snelweg staan. Een rijstrook is dicht. Crailo ligt tussen Laren en Bussum.
Waarnaar de agenten zoeken, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt.
Boushra verdween op 7 augustus nadat ze voor het laatst was gezien bij een Albert Heijn in Almere. Een week later werd haar lichaam gevonden in een bosgebied daar in de buurt. Haar 34-jarige ex-partner, met wie ze vijf kinderen heeft, is verdachte in de zaak. Hij is voortvluchtig.
