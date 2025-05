Honderdduizenden pelgrims bidden voor paus Leo in Portugal

LISSABON (ANP) - Honderdduizenden gelovigen kwamen maandagavond bijeen in het heiligdom van Fátima in Portugal om te bidden voor de nieuwbenoemde paus Leo XIV en om te bidden voor wereldvrede. Er zouden ongeveer 270.000 pelgrims naar het heiligdom zijn gekomen, onder andere uit Portugal, Spanje, Polen, de VS, Paraguay, Mauritius en Taiwan, aldus kerkelijke functionarissen.

In zijn eerste gebed op het Sint-Pietersplein riep paus Leo XIV zondag wereldleiders op zich hard te maken voor een einde aan oorlogen. Een 77-jarige Portugese pelgrim zei maandag tegen persbureau Reuters dat ze hoopte dat paus Leo de nalatenschap van "menselijkheid en oprechtheid" van zijn voorganger paus Franciscus zou voortzetten.

Elk jaar op 12 en 13 mei trekken duizenden pelgrims naar het heiligdom van Fátima, van wie velen lange afstanden lopen, om de eerste van de gerapporteerde verschijningen van de Maagd Maria aan drie herderskinderen in 1917 te vieren.