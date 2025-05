Noordelijke bestuurders pleiten voor financiering van Lelylijn

LEEUWARDEN/GRONINGEN (ANP) - Bestuurders in Noord-Nederland roepen de regeringspartijen op om samen met hen de financiering van de Lelylijn rond te krijgen. In de voorjaarsnota kondigden de partijen aan een deel van de 3,4 miljard euro die gereserveerd was voor de treinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, te gebruiken voor andere doeleinden. "Daarmee zetten zij ook een streep door de strategische ontwikkeling van Nederland", schrijven de bestuurders in een opiniestuk in De Telegraaf.

De Lelylijn is volgens hen nodig voor "economische groei, innovatie en leefbaarheid in noordelijk Nederland". Een betere verbinding vermindert ook de druk op de Randstad en geeft "ademruimte", schrijven ze.

Voor de projecten die de regeringspartijen willen financieren met het geld voor de Lelylijn bestaat draagvlak in het noorden. "Maar ze zijn geen alternatief voor de Lelylijn en de ontwikkelkansen die de Lelylijn met zich meebrengt. Door het geld uit de spaarpot te halen, is de ruggengraat uit onze toekomstvisie gehaald."

Het stuk is ondertekend door de commissarissen van de koning van Friesland, Groningen en Flevoland en zeven burgemeesters uit de provincies.