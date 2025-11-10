ECONOMIE
Honderdduizenden scholieren ontbijten samen op school deze week

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 11:37
UTRECHT (ANP) - In het Spoorwegmuseum in Utrecht hebben twee schoolklassen maandagochtend de landelijke ontbijtweek geopend met het Nationaal Schoolontbijt. Zo'n 300.000 kinderen op 1500 scholen door het hele land ontbijten deze week samen in de klas. Met de ontbijtweek wil de organisatie "het belang van een gezonde start van de dag" op de kaart zetten.
Dit jaar is er extra aandacht voor de Nederlandse ontbijtcultuur en de invloed van het ontbijtgedrag van ouders op kinderen. "Door ochtendspits, schermpjes en 'ontbijtjes-to-go' eten gezinnen steeds minder vaak samen", aldus de organisatie. "Kinderen krijgen daardoor onbedoeld het signaal dat het ontbijt niet belangrijk is." Het thema van de week is daarom deze keer: 'samen gezond ontbijten is dubbel zo lekker'.
