Zorgautoriteit controleert informatie verzekeraars over polissen

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de komende weken controleren of zorgverzekeraars goede informatie geven over hun polissen. Consumenten kunnen vanaf woensdag een andere zorgverzekering afsluiten voor volgend jaar.

Volgens de NZa moeten zorgverzekeraars "zorgen voor bruikbare informatie en een overzichtelijk polisaanbod, zodat consumenten een weloverwogen keuze voor hun zorgverzekering kunnen maken". Volgens Anouk Mateijsen, directeur toezicht van de zorgautoriteit, waren er vorig jaar zoveel "polissen die niet of nauwelijks van elkaar verschilden" dat consumenten moeite hadden om een goede keuze te maken.

Of de informatie van de zorgverzekeraars voldoende was, laat de zorgautoriteit komend voorjaar weten.