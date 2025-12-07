ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden aanwezigen bij herdenking dodelijke explosie Tarwekamp

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 15:28
anp071225073 1
DEN HAAG (ANP) - In de Adventkerk in Den Haag is zondagmiddag de openbare herdenkingsbijeenkomst begonnen voor de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve. "Vandaag is een emotioneel moment, en voor al die emotie is ruimte", sprak de ceremoniemeester de honderden aanwezigen toe.
Het is zondag een jaar geleden dat een aanslag met een explosief zorgde voor gedeeltelijke instorting van een portiekflat met zes dodelijke slachtoffers tot gevolg, van wie drie uit één gezin. Vijf mensen raakten gewond. Vier mensen zijn opgepakt voor de aanslag, die gericht was tegen de bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van de hoofdverdachte.
De slachtoffers worden onder meer herdacht door het noemen van hun namen en een moment van stilte. Burgemeester Jan van Zanen, buurtbewoners, nabestaanden, en hulpverleners zijn onder de aanwezigen en sprekers.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589668173

De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

rtr3g890-1_3595195

Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

Fm6C1EPXwAAPb1r

Gisèle Pelicot﻿ 2: hoge ambtenaar drogeerde en folterde honderden vrouwen (en werkt nog steeds)

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

130699708_m

Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

Loading