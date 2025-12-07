Honderden aanwezigen bij herdenking dodelijke explosie Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - In de Adventkerk in Den Haag is zondagmiddag de openbare herdenkingsbijeenkomst begonnen voor de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve. "Vandaag is een emotioneel moment, en voor al die emotie is ruimte", sprak de ceremoniemeester de honderden aanwezigen toe.

Het is zondag een jaar geleden dat een aanslag met een explosief zorgde voor gedeeltelijke instorting van een portiekflat met zes dodelijke slachtoffers tot gevolg, van wie drie uit één gezin. Vijf mensen raakten gewond. Vier mensen zijn opgepakt voor de aanslag, die gericht was tegen de bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van de hoofdverdachte.

De slachtoffers worden onder meer herdacht door het noemen van hun namen en een moment van stilte. Burgemeester Jan van Zanen, buurtbewoners, nabestaanden, en hulpverleners zijn onder de aanwezigen en sprekers.