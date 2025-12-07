Verstappen raakt ondanks zege in slotrace titel kwijt aan Norris

ABU DHABI (ANP) - Lando Norris heeft in de laatste race van het seizoen Max Verstappen onttroond als wereldkampioen in de Formule 1. De 26-jarige coureur van McLaren finishte als derde in de Grote Prijs van Abu Dhabi en die plek was precies genoeg om zijn eerste titel in de koningsklasse veilig te stellen.

Norris voorkwam dat Verstappen een ongekende comeback in het seizoen kon bekronen met een vijfde wereldtitel. De 28-jarige coureur van Red Bull won de slotrace op het Yas Marina Circuit in ouderwets dominante stijl, maar kwam uiteindelijk 2 punten tekort op de Brit van McLaren in het kampioenschap. Oscar Piastri van McLaren finishte als tweede en werd derde in de eindstand.