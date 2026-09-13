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Winnares Rybakina kampte met twijfels voor US Open

Sport
door anp
zondag, 13 september 2026 om 7:18
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NEW YORK (ANP/RTR) - Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht de US Open te winnen. De tennisster uit Kazachstan vertelde na haar overwinning op Aryna Sabalenka (6-4 5-7 6-2) in de finale van het toernooi dat ze aan de start van de US Open twijfels had over haar fitheid.
Rybakina moest vorige maand tijdens het tennistoernooi van Cincinnati geblesseerd opgeven en had daardoor geen ideale voorbereiding op de US Open. "Ik had dit niet verwacht toen ik aan dit toernooi begon", vertelde ze na haar zege. "Maar op een of andere manier kwam alles samen."
Verliezend finalist Sabalenka moest naar eigen zeggen simpelweg haar meerdere erkennen in Rybakina. "Ze speelde heel agressief, fantastisch tennis", aldus de Belarussische titelverdedigster. "Ze speelde gewoon beter dan ik."
Eerder in het toernooi nam Rybakina ook al de eerste plaats op de wereldranglijst over van Sabalenka, die 99 weken op nummer 1 had gestaan. "Laten we zien of Elena daar overheen kan", lachte Sabalenka daarover. "Maar als ze zo blijft spelen, dan heb ik een probleem."
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