Honderden betogers bij pro-Koerdische demonstratie op de Dam

AMSTERDAM (ANP) - De pro-Koerdische demonstratie voor vrede in de Syrische regio Rojava in Amsterdam is onder veel politiebegeleiding aangekomen op de Dam. De demonstratie begon met tientallen mensen die kaarsen ontstaken voor het Centraal Station. Inmiddels is de groep gegroeid tot honderden betogers en zijn er tientallen politiebusjes en ME'ers aanwezig op de Dam. Dat meldt een verslaggever van het ANP.

De demonstranten zijn om 18.30 uur begonnen met een mars van het Centraal Station naar de Dam. Tijdens de tocht wordt gescandeerd dat de staatshoofden van Syrië en Turkije 'terroristen' zijn. Aangekomen op de Dam hebben de demonstranten massaal de lichten van hun telefoons aangezet. De sfeer is volgens een aanwezige verslaggever emotioneel, maar niet dreigend.

Het centrum van Amsterdam is door de mars en mogelijke tegendemonstraties aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Er zouden "signalen" zijn dat er personen of groepen waren die uit zouden zijn op ongeregeldheden. Van een tegendemonstratie is om 19.15 uur nog geen sprake.