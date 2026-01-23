Zilverprijs voor het eerst boven 100 dollar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De zilverprijs is vrijdag voor het eerst gestegen tot meer dan 100 dollar per troy ounce (31,1 gram). Omgerekend is dat bijna 85 euro. Het record werd ingegeven door de stijgende vraag naar veilige beleggingen zoals zilver maar ook goud. De goudprijs zit inmiddels dicht tegen de mijlpaal van 5000 dollar.

Vorig jaar gingen de prijzen van de edelmetalen al hard omhoog. Bij beleggers leefden veel zorgen over toenemende onzekerheden over handel, geopolitiek en monetair beleid. Ook deze week was sprake van een turbulente week waarin de Amerikaanse president Donald Trump zijn dreigementen om Groenland in te nemen introk, maar niet voordat hij Europese bondgenoten met nieuwe tarieven bedreigde.

Ook Trumps opmerkingen over een nieuwe voorzitter van de Federal Reserve lijken mee te spelen bij de marktonrust. Trump zei donderdag dat hij zijn gesprekken voor een opvolger van Fed-baas Jerome Powell had afgerond, een stap die de zorgen over de onafhankelijkheid van de centrale bank nieuw leven heeft ingeblazen.