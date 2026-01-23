ECONOMIE
Schaker Van Foreest lijdt eerste nederlaag in Wijk aan Zee

Sport
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 19:20
WIJK AAN ZEE (ANP) - Schaker Jorden van Foreest heeft bij het toernooi van Wijk aan Zee zijn eerste nederlaag geleden. De grootmeester verloor met zwart van de Turk Yagiz Kaan Erdogmus, met 14 jaar de jongste deelnemer.
Anish Giri, de andere Nederlandse deelnemer aan het Tata Steel Chess, speelde met wit gelijk tegen Thai Dan Van Nguyen uit Tsjechië.
Nodirbek Abdusattorov uit Oezbekistan boekte met wit een zege op wereldkampioen Gukesh Dommaraju. Hij gaat daardoor met 4,5 punten aan de leiding. De Amerikaan Hans Niemann, die de leiding voor deze ronde deelde met Abdusattorov, verloor met wit van de Duitser Vincent Keymer.
