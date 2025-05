Ridder Marco Kroon - die van het wildplassen - greep resoluut in bij opstootje op Bevrijdingsdag

Marco Kroon, een gedecoreerde Nederlandse militair (Ridder/Knecht) die in het bezit is van de Willems-Orde (de hoogste militaire onderscheiding in Nederland), is doortastend opgetreden tijdens een incident bij een Bevrijdingsdagceremonie in Wageningen op 5 mei 2025.

Tijdens de toespraak van minister Ruben Brekelmans op het 5 Mei Plein verstoorden pro-Palestijnse demonstranten het evenement. Op beelden is te zien hoe Kroon snel van zijn stoel opstaat en het podium verlaat toen hij zich realiseerde dat er iets aan de hand was. Op latere beelden lijkt hij een demonstrant weg te slepen.

Volgens een politiewoordvoerder werden vijf mensen gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. De demonstranten zouden over een hek zijn geklommen om het gebied te betreden.

Ondanks de korte onderbreking voltooide minister Brekelmans zijn toespraak, hoewel hij verschillende keren pauzeerde. Hij besloot met te benadrukken dat de oorlog 80 jaar lang op afstand is gehouden door eenheid en vastberadenheid, en richtte zich direct tot de demonstranten door te zeggen: "Dat zeg ik ook tegen de mensen die we hier net hebben gezien. Laten we elkaar stevig vasthouden en ons niet laten verdelen, dat is wat we allemaal moeten doen."