Honderden bij aanvang 'Wij zijn het volk'-protest op Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Enkele honderden mensen hebben zich rond 11.00 uur verzameld op het Haagse Malieveld voor de zogenoemde 'Wij zijn het volk'-demonstratie, ziet een ANP-verslaggever. Zaterdag protesteren zij daar tegen regeringsplannen, nadrukkelijk tegen immigratie.

Op het veld staan mensen met prinsenvlaggen en er hangt een spandoek met wit-supremistische tekst "White Lives Matter". Ook zijn sommige demonstranten gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, wat een omgekeerde Nederlandse vlag moet voorstellen.

Vanaf het Malieveld lopen de demonstranten een mars door Den Haag. De gemeente meldt dat ze via de Burgemeester Patijnlaan, het Carnegieplein, Plein 1813, Kneuterdijk, Lange Vijverberg, Korte Voorhout weer terug naar het Malieveld lopen. De mars staat gepland voor 12.30 uur.