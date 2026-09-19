ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mogelijke cyberaanval gemeld bij stembureaus in Moskou

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 11:36
anp190926043 1
Volg ons op Google Nieuws
MOSKOU (ANP) - Een mogelijke cyberaanval heeft het stemmen in Moskou ontregeld tijdens de Russische parlementsverkiezingen. De problemen met stemmachines konden binnen twintig minuten worden opgelost, claimde het hoofd van de kiescommissie in de stad volgens persbureau TASS.
"Er was gisteren inderdaad een technische storing", zei Olga Kirillova van de kiescommissie zaterdag. "Volgens experts zou dit veroorzaakt kunnen zijn door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen." Ze vertelde dat ze zelf zag hoe een groep kiezers daardoor moest wachten.
Het is de eerste parlementsverkiezing sinds Rusland in 2022 buurland Oekraïne binnenviel. Er waren eerder al berichten dat stembureaus in Sotsji kortstondig moesten sluiten vanwege een drone-alarm.
Internationaal klinkt de kritiek dat de meerdaagse verkiezingen niet voldoen aan democratische normen. Vanuit Oekraïne wordt gesproken over een "pseudo-verkiezing" waarvan de uitslag al vaststaat. Zo mag anti-oorlogspartij Jabloko niet meedoen.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Hoeveel spaargeld heb je écht nodig na je pensioen?

kanteling-nederland-header

Nederland kantelt: het westen zakt, het oosten komt omhoog

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Saldering stopt op 1 januari: zo verschuift het rendement van uw zonnepanelen

rente

De hypotheekrente stijgt deze week opnieuw, en het einde is niet in zicht: banken hebben de marktstijging nog niet volledig doorberekend

shutterstock_1953142918

Drie renteverhogingen in acht dagen: je hypotheek wordt nu van drie kanten tegelijk duurder

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Gepensioneerd met €30.000 bruto? Ondanks de pensioenstijging ga je er in 2027 netto op achteruit

Loading