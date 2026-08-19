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Honderden boeren beginnen met stikstofmars in Drenthe

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 9:34
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DIEVERBRUG (ANP) - Een paar honderd boeren zijn met hun landbouwvoertuigen rond 9.30 uur vertrokken vanuit het Drentse dorp Dieverbrug voor een stikstofmars door de provincie. Dat ziet een ANP-verslaggever. De boeren vertrekken vanaf drie locaties om via alle twaalf gemeentehuizen in de provincie in de middag bij het provinciehuis in Assen samen te komen.
Een verslaggever ziet vele omgekeerde vlaggen en op enkele voertuigen zijn borden geplaatst. Daarop staan kreten als #Help de boeren. De kolonne verplaatst zich richting Diever, de hoofdplaats van de gemeente Westerveld.
De andere colonnes vertrekken vanuit Peest in de gemeente Noordenveld en Valsteeg in Coevorden. De boeren willen in ieder gemeentehuis een brief aanbieden ter ondertekening.
Organisatoren zeggen meer dan duizend mensen te verwachten in Assen. Ze zullen daarbij niet over de snelweg rijden, zeggen ze. De politie heeft al aangekondigd bekeuringen te zullen gaan uitschrijven voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden. Bestuurders met afgeplakte kentekens zullen staande worden gehouden.
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