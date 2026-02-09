Honderden demonstranten bij mars tegen AZC in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND (ANP) - Honderden mensen demonstreren maandagavond tegen een nog te openen asielzoekerscentrum in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland, ziet een verslaggever van het ANP. De gemeente organiseert een informatieavond over de komst van het azc in het dorpshuis aan het Raadhuisplein, waarbij inwoners in gesprek kunnen met de gemeente. De demonstranten lopen een mars van een parkeerplaats naar het plein.

De demonstranten dragen borden met 'geen AZC' en er zijn veel Nederlandse vlaggen te zien. Ook zijn er spandoeken met de tekst 'send them home' en wordt veel vuurwerk afgestoken.

Aangekomen op het plein overhandigden de demonstranten een petitie aan burgemeester Theo Segers van Nieuw-Lekkerland. De petitie roept de gemeente op geen vergunning te verlenen voor een azc, omdat inwoners zich zorgen maken over "leefbaarheid en veiligheid". De petitie werd 10.326 keer ondertekend.

Eerder voerden inwoners van Nieuw-Lekkerland al actie vóór een azc onder het motto 'Liefde boven Haat'.