ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden demonstranten bij mars tegen AZC in Nieuw-Lekkerland

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 19:28
anp090226180 1
NIEUW-LEKKERLAND (ANP) - Honderden mensen demonstreren maandagavond tegen een nog te openen asielzoekerscentrum in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland, ziet een verslaggever van het ANP. De gemeente organiseert een informatieavond over de komst van het azc in het dorpshuis aan het Raadhuisplein, waarbij inwoners in gesprek kunnen met de gemeente. De demonstranten lopen een mars van een parkeerplaats naar het plein.
De demonstranten dragen borden met 'geen AZC' en er zijn veel Nederlandse vlaggen te zien. Ook zijn er spandoeken met de tekst 'send them home' en wordt veel vuurwerk afgestoken.
Aangekomen op het plein overhandigden de demonstranten een petitie aan burgemeester Theo Segers van Nieuw-Lekkerland. De petitie roept de gemeente op geen vergunning te verlenen voor een azc, omdat inwoners zich zorgen maken over "leefbaarheid en veiligheid". De petitie werd 10.326 keer ondertekend.
Eerder voerden inwoners van Nieuw-Lekkerland al actie vóór een azc onder het motto 'Liefde boven Haat'.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-550092969

Trump woest wegens halftime show Super Bowl: 'Belediging voor grootheid van Amerika!'

download

Wie is Annet Bertram?

Scherm­afbeelding 2026-02-09 om 06.33.22

Jutta Leerdam heeft maling aan de pers – en ze kan het zich veroorloven

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

vanessen

Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

Loading