Johan Nijenhuis scherpt eigen record aan met 21e Gouden Film

UTRECHT (ANP) - Johan Nijenhuis heeft zijn 21e Gouden Film ontvangen. De Twentse regisseur ontving de onderscheiding voor zijn nieuwe romantische komedie Verliefd op Curaçao, meldt het Nederlands Film Festival.

De Gouden Film is een prijs die Nederlandse filmmakers ontvangen als ze meer dan 100.000 bezoekers hebben getrokken. Nijenhuis is de enige filmmaker met 21 exemplaren in zijn kast. Zijn eerste Gouden Film ontving de regisseur een kwarteeuw geleden, voor zijn debuut Costa!.

In Verliefd op Curaçao staat Lars op het punt te trouwen. Maar zijn moeder Merel is nog single. Om haar niet in haar eentje achter te laten, nodigt hij haar uit voor een zonnige vakantie naar Curaçao. Hoofdrollen worden gespeeld door Jasmine Sendar, Tarikh Janssen, Isa Hoes en Kasper van Kooten.

Het is het vierde deel in de Verliefd op-reeks. Eerdere delen waren Verliefd op Ibiza, Verliefd op Cuba en Verliefd op Bali. Ook deze films werden allemaal bekroond met goud.