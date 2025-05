Honderden demonstreren tegen komst Schoof en Bosma in Wageningen

WAGENINGEN (ANP) - Een groep mensen heeft maandagochtend gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van premier Dick Schoof, PVV'er en Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma en andere kabinetsleden op Bevrijdingsdag in Wageningen. Volgens de organisatie stonden vanaf 08.45 uur zo'n 250 tot 300 actievoerders op de Marijkeweg, omdat de gasten via die weg naar de plechtigheid in Wageningen zouden gaan. Een woordvoerder van het protest meldt niet zeker te weten of Schoof en Bosma zijn langsgereden omdat een aantal auto's geblindeerd was.

De actievoerders hielden een van stof gemaakte 'rode lijn' van 80 meter vast, omdat Schoof de verantwoordelijkheid draagt voor "een kabinet dat weigert een rode lijn te trekken tegen het grootschalige geweld gepleegd door Israël, ondanks overweldigend bewijs van genocide op het Palestijnse volk", aldus de organisatie. Ook droegen ze borden met teksten als 'Toen niet, nu niet, nooit meer' en 'Geef haat geen macht'.

De demonstranten hebben 'rode kaarten' uitgedeeld aan toeschouwers, zodat mensen deze omhoog kunnen houden als Schoof maandagmiddag het bevrijdingsvuur op het bevrijdingsfestival ontsteekt. Volgens de woordvoerder vroegen sommige mensen zich af waarom zij juist op 5 mei actievoerden, maar hebben ze daarover "goede gesprekken" gevoerd.

Tijdens de toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans op het 5 Mei Plein was een korte verstoring. Zeker een persoon liep het plein op en meerdere mensen werden afgevoerd. Er werd onder meer 'Free Palestine' geroepen.