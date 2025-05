Von der Leyen: extra subsidies voor onderzoek en wetenschap

PARIJS (ANP) - De Europese Commissie gaat de komende jaren fors extra investeren in onderzoek en wetenschap. Voorzitter Ursula von der Leyen kondigde maandag op de Sorbonne-universiteit in Parijs aan 500 miljoen euro vrij te maken om van Europa "een magneet voor onderzoekers te maken". Ook komt de Commissie met een nieuwe 7-jarige "supersubsidie" om de knapste koppen naar Europa te halen en te houden.

Verder wordt de steun aan beginnende wetenschappers uitgebreid, via hogere toelagen en langere contracten.

Von der Leyen wil dat tegen 2030 de EU-lidstaten 3 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) investeren in onderzoek en ontwikkeling.

De Commissie komt voor de zomer met meer "ambitieuze voorstellen" voor de financiering van onderzoek en innovatie, waarvoor in de nieuwe meerjarenbegroting geld moet worden vrijgemaakt. "Een investering in wetenschap is een investering in onze toekomst", zei Von der Leyen in Parijs.