Honderden demonstreren tegen NAVO-top in centrum Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Een paar honderd mensen protesteren zondagmiddag tegenover station Den Haag Centraal tegen de NAVO-top. De demonstranten staan in de volle zon. "Een warm welkom. Of eigenlijk: een heet welkom", zegt een van de organisatoren.

De deelnemers dragen verschillende vlaggen, waaronder Palestijnse en Iraanse. Maar ook vlaggen van politieke partijen SP en BIJ1. Sommige deelnemers hebben protestborden bij zich met daarop anti-NAVO-leuzen zoals 'no war no occupation, stop NATO domination' en 'NATO is a war machine'.

Rondom de NAVO-top, dinsdag en woensdag, zijn ongeveer twintig demonstraties in Den Haag. Extinction Rebellion wil de A12 blokkeren. Ook zijn er demonstraties van pro-Palestijnse en anti-Israëlische groeperingen, COC, Pegida, Antifa en ex-moslims.