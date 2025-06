VS gebruikten veertien zware bunkerbusters bij aanval

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben veertien zware bommen van het type GBU-57 ingezet bij aanvallen op nucleaire infrastructuur in Iran. Dat zei de hoogste Amerikaanse militair Dan Caine op een persconferentie met de minister van Defensie. Het is volgens de generaal de eerste keer dat het wapen is ingezet in een gevechtssituatie.

Caine deelde details over de militaire operatie, die de naam Midnight Hammer kreeg. Daarbij waren bommenwerpers van het type B-2 en een onderzeeboot ingezet om doelen te bestoken. In totaal zijn ongeveer 75 precisiewapens ingezet, waaronder de veertien zogenoemde bunkerbusters van het type GBU-57. Dergelijke wapens danken hun bijnaam aan hun vermogen om ondergrondse doelen te verwoesten.

Caine meldt dat alle doelen volgens de eerste informatie zeer grote schade opliepen. Volgens de stafchef van de strijdkrachten lijken de Iraniërs te zijn verrast door de aanvallen. "De Iraanse gevechtsvliegtuigen vlogen niet en het lijkt erop dat de Iraanse luchtdoelsystemen ons niet zagen."