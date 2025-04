Honderden gewonden bij explosie in Iraanse haven

SHAHID RAJAEE (ANP/AFP/RTR) - Bij een grote explosie in de Zuid-Iraanse haven Shahid Rajaee aan de Straat van Hormuz zijn volgens media en autoriteiten honderden mensen gewond geraakt. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets officieel bekendgemaakt.

Volgens havenautoriteiten was de explosie op een terrein met containers van het Iraanse conglomeraat Sina, aldus nieuwszender Al Jazeera. Autoriteiten spreken over meer dan vierhonderd gewonden, van wie velen naar het ziekenhuis moesten.

Volgens een melding uit de haven van een staatsoliemaatschappij lijkt de explosie niets te maken te hebben met olieleidingen, olietanks of raffinaderijen. Een publieke tv-zender meldde dat de explosie op een containerterrein te maken zou hebben met "het slordig omgaan met licht ontvlambare materialen". Het provinciale crisismanagement zei dat de plek van de explosie eerder door veiligheidsinspecteurs werd bezocht en zij hebben toen over risico's gewaarschuwd.