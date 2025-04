Honderden herdenken Holocaust in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Ruim driehonderd mensen hebben donderdagavond in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam de Holocaust herdacht. Ze deden dat op Jom Hasjoa, de dag waarop joden over de hele wereld de slachtoffers van de naziterreur herdenken.

Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, hield een toespraak waarin ze excuses aanbood voor de rol van de gemeente bij de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op de regenachtige herdenking sprak behalve Halsema ook de Israëlische ambassadeur Modi Ephraim de aanwezigen toe. Hij stond onder meer stil bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum vorig jaar, die volgens hem "overschaduwd en overschreeuwd" werd door "haatdragende activisten". Hij hekelde de autoriteiten, die volgens hem "niks doen" en "antisemitische incidenten negeren" waardoor "haat kan groeien". "Het verleden waarschuwt ons en we moeten reageren", zo eindigde hij zijn toespraak.

Speech

Verder was er een speech van Holocaustoverlevende Esther Barendse-Boas. Enkele jongeren ontstaken fakkels en er waren psalmen en joodse liederen te horen. Ook werd gebeden en hielden de aanwezigen twee minuten stilte.

De Hollandsche Schouwburg is de plek die de nazi's tijdens de oorlog gebruikten als deportatieplaats voor joden. Vanuit het vroegere theater werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen weggevoerd naar Kamp Westerbork en vandaar verder naar de vernietigingskampen.