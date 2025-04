Rusland moet van VS accepteren dat Oekraïne eigen leger heeft

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De VS willen dat Rusland accepteert dat Oekraïne een eigen leger behoudt, meldt persbureau Bloomberg. Volgens ingewijden zou de Amerikaanse gezant Steve Witkoff in zijn volgende gesprek met de Russische president Vladimir Poetin eisen dat het Kremlin het doel van volledige ontwapening in Oekraïne laat vallen.

De Amerikaanse president Donald Trump probeert al weken om vrede tussen Rusland en Oekraïne te bereiken, maar volgens critici vragen de VS daarbij veel meer concessies van Kyiv dan van Moskou. Zo heeft Trump al gezegd dat Oekraïne wat hem betreft een NAVO-lidmaatschap kan vergeten en opperde hij deze week dat Oekraïne afstand zou moeten doen van de Krim, dat sinds 2014 onder Russische controle staat.

The Financial Times schreef dinsdag dat Poetin tijdens zijn laatste ontmoeting met Witkoff heeft aangeboden om de frontlijn te bevriezen. Dat betekent dat hij geen aanspraak meer zou maken op de gedeeltes van de regio's Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja die de Russen niet in handen hebben.