Van Hijum: jammer dat kabinet bij elkaar houden niet is gelukt

DEN HAAG (ANP) - "Het is jammer dat het niet is gelukt om het kabinet bij elkaar te houden", heeft een geëmotioneerde demissionair NSC-minister Eddy van Hijum gezegd. "Ik had de hoop en ook een klein beetje de verwachting dat er begrip zou zijn voor wat de minister nodig had." Daarbij doelt hij op de steun die buitenlandminister Caspar Veldkamp zocht in het kabinet om maatregelen tegen Israël te nemen.

Van Hijum en zijn collega-ministers en staatssecretarissen van NSC waren wel bereid om Veldkamp die steun te geven. "Maar van die beide andere smaldelen kwam die steun niet", aldus de vicepremier. Hij doelt daarbij op coalitiepartijen VVD en BBB. "Er zijn goede gesprekken gevoerd, maar echte bereidheid was er niet."

Van Hijum is zichtbaar geraakt dat zijn partij zich nu ook terug moet trekken uit de regering. "We hadden verwacht dat na het vertrek van de PVV uit het kabinet, er iets zou veranderen. Maar die verwachting is niet uitgekomen."