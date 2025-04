Brits parlement neemt noodwet aan om British Steel te redden

LONDEN (ANP/AFP) - De sluiting van de laatste twee hoogovens van British Steel, in het Noord-Engelse Scunthorpe, is mogelijk van de baan. Het Britse parlement heeft een noodwet aangenomen die de regering de zeggenschap geeft over British Steel. Volgens premier Keir Starmer staat de toekomst van de Britse staalindustrie op het spel.

De minister van Economische Zaken krijgt vergaande bevoegdheden om het personeel en de activiteiten van British Steel aan te sturen en de grondstoffen te bestellen om de hoogovens draaiende te houden.

Vorige maand werd bekend dat de Britse staalproducent zich opmaakt om de laatste hoogovens van het Verenigd Koninkrijk te sluiten, waardoor duizenden banen verloren dreigen te gaan. De overheid en het bedrijf werden het niet eens over een plan om over te schakelen op groenere staalproductie. British Steel, eigendom van het Chinese Jingye, wees op moeilijke marktomstandigheden en de hoge kosten om aan milieuregels te voldoen.