Honderden mensen bij alternatieve herdenking in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Zo'n vijfhonderd mensen bezochten maandagavond de alternatieve dodenherdenking in Den Haag, die dit jaar op het Lange Voorhout werd gehouden. Dat zag een verslaggever van het ANP. Het is de tweede keer dat deze herdenking is georganiseerd, onder anderen oud-ambtenaren en diplomaten zitten achter het initiatief.

Vier mensen hielden toespraken, onder wie Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid en journalist Ahmed Abu Artema, die vluchtte vanuit Gaza.

De doden van toen zijn verbonden met de doden van nu, zo legt Hamburger de link tussen de Tweede Wereldoorlog en onder meer de oorlog in Gaza nu. "We offeren niet langer mensen aan de goden, maar we offeren ze nu aan ideologieën en wanen. Nog steeds en niet anders dan onder de nazidictatuur."

Oorlogsgeweld

Artema kon na 690 dagen vanuit Gaza vluchten, maar wijst erop dat dat niet geldt voor 2 miljoen anderen. "Ik zag ziekenhuizen gevuld met lichamen van slachtoffers. Iedere dag hoorde ik moeders en kinderen huilen. Ik hoorde het gegil van de gewonden. Doktoren moesten gevaarlijke operaties uitvoeren zonder verdoving. Raketten vielen constant uit de lucht", zo blikte hij terug. Zijn eigen zoon, 13 jaar oud, kwam om waar Artema naast stond. Hijzelf raakte zwaargewond, maar overleefde. "Wat is het verschil tussen de misdaden van toen en misdaden van nu?"

De organisatie roept op stil te staan bij alle slachtoffers van oorlogsgeweld, van vroeger en van nu. Op de website wordt onder meer vermeld dat er geen verbod is op wapenhandel met Israël "dat genocide pleegt in Gaza". Vorig jaar kwamen er tussen de 3000 en 4000 mensen naar deze alternatieve herdenking.