Nederland staat twee minuten stil voor de oorlogsslachtoffers

AMSTERDAM (ANP) - Op veel plaatsen in Nederland waren mensen maandagavond om 20.00 uur twee minuten stil voor iedereen die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam blies een trompettist het taptoesignaal, waarna de duizenden aanwezigen stilte in acht namen. Om 20.02 uur klonk het Wilhelmus.

Voorafgaand aan het stiltemoment legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans bij het monument op de Dam. Het Nationaal Monument werd eerder op de dag met een rode vloeistof besmeurd en moest in allerijl worden schoongemaakt. Van de bekladding was niets meer te zien.

Op de Waalsdorpervlakte tussen Den Haag en Wassenaar werden op dezelfde tijd ook de oorlogsslachtoffers herdacht. In het duingebied zijn in de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 verzetsmensen gefusilleerd. Op het Lange Voorhout in Den Haag werd een alternatieve herdenking gehouden. De inclusieve herdenking, zoals de organisatie deze omschrijft, kijkt niet alleen naar het verleden, maar herdenkt ook de slachtoffers van het oorlogsgeweld van tegenwoordig.

Nationale Militaire Dodenherdenking

De Nationale Militaire Dodenherdenking was zoals ieder jaar op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Ook in het voormalige concentratiekamp Kamp Amersfoort, waar ongeveer 47.000 mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten, was een herdenking.

Eerder maandag waren er op andere plekken in het land al herdenkingen. Zoals op de begraafplaats in het Gelderse Loenen, waar bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven liggen. Daar klonk onder meer muziek en werd een minuut stilte gehouden, waarna de aanwezigen het eerste couplet van het Wilhelmus zongen en kransen legden.

Zoals gebruikelijk stonden ook de treinen twee minuten stil. Ook op stations was het stil, laat een woordvoerder van de NS weten. "Hierdoor waren reizigers en collega's in staat om deel te nemen aan de dodenherdenking." Die verliep goed en zonder bijzonderheden, luidde de korte samenvatting.