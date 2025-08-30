Honderden mensen bij Haagse demonstratie Wij eisen de nacht op

DEN HAAG (ANP) - Honderden demonstranten vragen zaterdagavond in Den Haag aandacht voor meer veiligheid op straat voor meisjes en vrouwen, vooral 's avonds en 's nachts. Op de Laan van Reagan en Gorbatsjov bij het Malieveld begon om 20.30 uur de demonstratie Wij eisen de nacht op, georganiseerd door de Haagse Dolle Mina's.

Demonstranten hebben borden bij zich met teksten als 'Ik wil veilig thuiskomen', 'Nee = nee' en 'De nacht is ook van ons'. Ook veel mannen nemen deel aan het protest.

In de loop van de avond, om 21.15 uur, lopen de Dolle Mina's een mars van 2,7 kilometer door de stad en keren daarna terug naar het Malieveld. Daar zingt actrice en zangeres Pip Lieke Lucas haar debuutsingle Als het donker wordt, dat de Haagse Dolle Mina's hebben uitgeroepen tot hun campagnelied.

Daarnaast gaan in zeker vijftien Nederlandse steden Dolle Mina's fietsend de nacht in. De dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude en andere recente geweldsincidenten vormen de aanleiding voor de manifestaties.