Na NAVO-top heringerichte Johan de Wittlaan weer open

DEN HAAG (ANP) - De Johan de Wittlaan in Den Haag, die sinds april dicht was voor de NAVO-top, is zaterdagavond weer opengegaan voor het verkeer. Dat gebeurde rond 20.00 uur, zegt een woordvoerster van de gemeente.

De top van de NAVO was eind juni in het World Forum aan deze laan. Om extra ruimte te creëren, werden twee grote gebouwen neergezet op het wegdek. Daarvoor moest de middenberm wijken en geasfalteerd worden. Bomen langs de weg werden gekapt of verplaatst, stoplichten en lantaarnpalen verwijderd. Ook een lange rij met bijna tweehonderd nationale vlaggen, de vlaggenparade, moest tijdelijk plaatsmaken.

Na de internationale bijeenkomst is de Johan de Wittlaan opnieuw ingericht. De laatste opruimwerkzaamheden vonden zaterdag plaats, waarna de weg weer open kon.

Afgelopen maandag hees burgemeester Jan van Zanen alvast de laatste vlag in de middenberm, die van de Verenigde Naties.