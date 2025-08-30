ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Na NAVO-top heringerichte Johan de Wittlaan weer open

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 21:29
anp300825142 1
DEN HAAG (ANP) - De Johan de Wittlaan in Den Haag, die sinds april dicht was voor de NAVO-top, is zaterdagavond weer opengegaan voor het verkeer. Dat gebeurde rond 20.00 uur, zegt een woordvoerster van de gemeente.
De top van de NAVO was eind juni in het World Forum aan deze laan. Om extra ruimte te creëren, werden twee grote gebouwen neergezet op het wegdek. Daarvoor moest de middenberm wijken en geasfalteerd worden. Bomen langs de weg werden gekapt of verplaatst, stoplichten en lantaarnpalen verwijderd. Ook een lange rij met bijna tweehonderd nationale vlaggen, de vlaggenparade, moest tijdelijk plaatsmaken.
Na de internationale bijeenkomst is de Johan de Wittlaan opnieuw ingericht. De laatste opruimwerkzaamheden vonden zaterdag plaats, waarna de weg weer open kon.
Afgelopen maandag hees burgemeester Jan van Zanen alvast de laatste vlag in de middenberm, die van de Verenigde Naties.
Vorig artikel

Honderden mensen bij Haagse demonstratie Wij eisen de nacht op

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen