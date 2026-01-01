ECONOMIE
Honderden mensen bij herdenking slachtoffers Zwitserse brand

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 21:19
CRANS-MONTANA (ANP) - In het Zwitserse Crans-Montana hebben zich honderden mensen verzameld bij de bar waar in de nieuwjaarsnacht een dodelijke brand plaatsvond. Volgens omroep SRF legden velen bloemen neer of staken kaarsjes aan voor de slachtoffers van de brand, die volgens de politie ongeveer veertig doden en meer dan honderd gewonden tot gevolg had.
Eerder op de avond zat de kerk van Crans-Montana ook al vol voor een herdenkingsmis. Volgens SRF waren daar vierhonderd mensen en moesten sommigen staan om de dienst mee te kunnen krijgen.
