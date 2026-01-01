ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland vraagt VS achtervolging olietanker te staken

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 20:24
anp010126144 1
WASHINGTON (ANP) - Rusland heeft de Verenigde Staten gevraagd om te stoppen met de achtervolging van een olietanker op de Atlantische Oceaan, schrijft The New York Times. Dat schip was onderweg naar Venezuela om olie op te halen, maar de VS hebben een blokkade ingesteld voor olietankers die naar dat land varen.
De Amerikaanse kustwacht achtervolgt de tanker, de Bella 1, al bijna twee weken. Het schip vaart volgens de Amerikanen niet onder een nationale vlag, maar de bemanning claimde eerder al Russische bescherming. De opvarenden schilderden onder meer een Russische vlag op de zijkant van het schip om dat duidelijk te maken.
Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op vragen van The New York Times over het Russische verzoek.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de blokkade voor Venezuela ingesteld om de druk te verhogen op de Venezolaanse president Nicolás Maduro. De afgelopen weken zijn meerdere olietankers in de Caribische Zee onderschept.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546106574

Feitenrelaas: Het was een grote gewelddadige troep, met doden en heel veel gewonden

anp010126086 1

BBB wilde ‘oernederlandse traditie’ behouden: BBB-minister Moes vindt brand Vondelkerk 'groot verlies'

219359143_m

Waar Europeanen het liefst vakantie vieren

5AYJ8gGm8Eifmb8G8DkLSJ

Steeds meer mensen in je omgeving leven in de spanning van kanker. Of lijkt dat maar zo?

142346044_m

De 8 vragen die je altijd aan je dokter in het ziekenhuis moet stellen

anp010126013 1

Kind overleden door ongeluk in Bergen op Zoom

Loading