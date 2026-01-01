Rusland vraagt VS achtervolging olietanker te staken

WASHINGTON (ANP) - Rusland heeft de Verenigde Staten gevraagd om te stoppen met de achtervolging van een olietanker op de Atlantische Oceaan, schrijft The New York Times. Dat schip was onderweg naar Venezuela om olie op te halen, maar de VS hebben een blokkade ingesteld voor olietankers die naar dat land varen.

De Amerikaanse kustwacht achtervolgt de tanker, de Bella 1, al bijna twee weken. Het schip vaart volgens de Amerikanen niet onder een nationale vlag, maar de bemanning claimde eerder al Russische bescherming. De opvarenden schilderden onder meer een Russische vlag op de zijkant van het schip om dat duidelijk te maken.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op vragen van The New York Times over het Russische verzoek.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de blokkade voor Venezuela ingesteld om de druk te verhogen op de Venezolaanse president Nicolás Maduro. De afgelopen weken zijn meerdere olietankers in de Caribische Zee onderschept.