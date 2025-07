Veel meldingen over dieren in hitte bij meldpunt 144

DEN HAAG (ANP) - Het warme weer leidt tot meer meldingen over dieren in de hitte bij het telefoonnummer 144. Volgens een woordvoerster van de politie is het een stuk drukker dan normaal bij het meldpunt voor dierenmishandeling en -verwaarlozing. Het gaat bijvoorbeeld om meldingen van dieren in warme auto's of zonder beschutting.

Cijfers over het aantal meldingen heeft de woordvoerster nog niet. Bij spoed kunnen mensen ook 112 bellen. Als het even kan wachten, wordt gevraagd een melding te doen via de website. "We adviseren mensen hun dieren uit de volle zon te houden, genoeg water te geven en eventueel te zorgen voor verkoeling", aldus de woordvoerster.

In een bericht op X schrijft het meldpunt dat de wachttijd aan de telefoon langer kan zijn dan gebruikelijk.