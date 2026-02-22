Honderden mensen bij protestmars in Amsterdam om oorlog Oekraïne

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam nemen zo'n 300 tot 400 mensen deel aan een protestmars vanaf het Museumplein naar de Dam om te herdenken dat Rusland deze week vier jaar geleden Oekraïne binnenviel.

Deelnemers aan de mars dragen veelal Oekraïense vlaggen met zich mee. Ook zijn er protestborden met daarop teksten als: 'I went out with friends on weekends. Now, I bury them' en 'I was like you. I lived in my own house. Now, I live in a shelter'. Ook worden er leuzen geroepen als 'stop Russia, stop war' en 'stand with Ukraine'.

De herdenking wordt georganiseerd door Remember Together Alliance. Dat is het samenwerkingsverband van Oekraïense organisaties. "Deze mars is een traditionele optocht die de eenheid van de Oekraïense gemeenschap en haar Europese partners symboliseert en een bevestiging is van een gedeelde toewijding aan het ideaal van een verenigd Europa."

Utrecht

De mars begon rond 13.00 uur en komt om 13.45 uur aan op de Dam. Daar is tot 16.00 uur een manifestatie met toespraken van onder anderen demissionair ministers David van Weel van Buitenlandse Zaken en Ruben Brekelmans van Defensie. Ook spreekt de Oekraïense ambassadeur Andriy Kostin.

Ook in Utrecht wordt de Russische invasie van Oekraïne zondag herdacht, in het Oekraïens Huis Utrecht Vital'nya. De komende dagen zijn er in verschillende steden herdenkingen.