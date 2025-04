Honderden mensen bij stille tocht voor scholiere (14) uit Helmond

HELMOND (ANP) - Honderden mensen hebben zondagmiddag in Helmond deelgenomen aan een stille tocht voor de 14-jarige Nina. De scholiere kwam begin deze maand door zelfdoding om het leven.

Volgens de organisatoren van de stille tocht besloot het meisje een einde aan haar leven te maken "omdat ze de last en druk van pesterijen niet meer kon dragen". De tocht was bedoeld om haar te eren en "pesten een halt toe te roepen".

Bij de tocht werd een minuut stilte gehouden. Ook werden bloemen, knuffels en kaarsjes neergelegd. Veel mensen droegen een witte ballon bij zich. Volgens een ANP-fotograaf ter plaatse was de sfeer "rustig, maar droevig".

Het Delta vmbo in Helmond, de school waar het meisje op zat, zei eerder deze week in een verklaring te hebben "gewild dat wij en andere instanties dit hadden kunnen voorkomen". De school zegt veel berichten te krijgen met de vraag of er wel genoeg was gedaan om het pesten aan te pakken.