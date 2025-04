Bizarre beelden in de finale van de wielerklassieker Parijs-Roubaix, waar de Nederlandse topfavoriet Mathieu van der Poel op zo'n 40 kilometer van de finish een gele bidon naar zijn hoofd kreeg gegooid vanuit het publiek.

Een idioot langs de weg raakte Van der Poel vol in het gelaat, maar de Nederlander kon verder rijden. In eerdere wedstrijden werd hij al bespuugd, met urine besmeurd en gooide een beschonken fan een petje in zijn wiel.

Zie hieronder de ontluisterende beelden: