Honderden mensen verlaten Santorini na aardbevingen

SANTORINI (ANP/RTR/DPA) - Veel mensen verlaten het eiland Santorini in de Egeïsche Zee nu aardbevingen daar al dagen het openbare leven verstoren. Honderden personen verzamelden zich dinsdag in een haven om naar het Griekse vasteland te vertrekken.

"Alles is dicht. Niemand werkt nu. Het hele eiland is leeggelopen", zei een inwoner die aan boord ging van een veerboot tegen persbureau Reuters. "We blijven in Athene totdat we zien hoe de situatie zich hier ontwikkelt."

Griekse media berichten dat al een derde van de bijna 16.000 inwoners is vertrokken. Er worden extra vluchten geregeld en meer veerboten ingezet. "Ik heb al dagen niet geslapen, de kinderen en vrouwen huilen. Elke vijf minuten is er een aardbeving", zei een man tegen een Griekse omroep.

Toeristen

Er vertrekken dinsdag naar verwachting nog meer mensen per vliegtuig van het eiland. Daar hebben inwoners het advies gekregen om uit de buurt te blijven van plekken waar aardverschuivingen kunnen plaatsvinden.

Santorini geldt als een populaire bestemming voor toeristen. Sommige hotels hebben uit voorzorg ook hun zwembaden geleegd.

Seismologen waarschuwen dat de aardbevingen nog dagen of weken kunnen aanhouden. Er zou op enig moment ook een zwaardere beving kunnen plaatsvinden, mogelijk met een kracht van 5.5 tot 6. Dan bestaat instortingsgevaar bij slecht gebouwde huizen.