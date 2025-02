Minister Luxemburg verwacht 'constructieve' Trump in gesprek EU

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zal zich "constructief" opstellen in de handelsgesprekken met de Europese Unie omdat hij een handelsoorlog en een stijgende inflatie in eigen land wil voorkomen. Dat verwacht althans de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Xavier Bettel, die momenteel in de Poolse hoofdstad Warschau is voor een Europese top.

Trump heeft gedreigd snel met importheffingen op goederen uit Europa te komen. Die goederen zouden daardoor duurder kunnen worden voor Amerikaanse consumenten, wat dus de inflatie in de Verenigde Staten kan aanjagen.

Bettel zegt dat Trump is gekozen om de inflatie te verlagen. Daarom zou hij volgens de Luxemburger een handelsoorlog met de EU willen voorkomen. "Aan het einde van de dag gaat het om inflatie."

De minister verklaarde ook dat de EU bij de invoering van Amerikaanse importheffingen zal terugslaan met vergelijkbare tarieven op Amerikaanse goederen. Volgens Bettel moet "antwoord" worden gegeven door de EU op Amerikaanse heffingen.