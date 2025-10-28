ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden varkens dood door stalbrand in Limburgse Susteren

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 20:04
anp281025215 1
SUSTEREN (ANP) - Bij een stalbrand in het Limburgse Susteren zijn dinsdagavond waarschijnlijk zevenhonderd varkens omgekomen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zegt van dat scenario uit te gaan, omdat er geen geluid meer komt uit de brandende stal waar de dieren zijn.
Rond 17.30 uur brak de brand uit aan de Beuningerstraat. De oorzaak is niet bekend. Volgens de woordvoerder is de brandweer nog enkele uren bezig met blussen. Hij benadrukt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

Loading