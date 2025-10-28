Honderden varkens dood door stalbrand in Limburgse Susteren

SUSTEREN (ANP) - Bij een stalbrand in het Limburgse Susteren zijn dinsdagavond waarschijnlijk zevenhonderd varkens omgekomen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zegt van dat scenario uit te gaan, omdat er geen geluid meer komt uit de brandende stal waar de dieren zijn.

Rond 17.30 uur brak de brand uit aan de Beuningerstraat. De oorzaak is niet bekend. Volgens de woordvoerder is de brandweer nog enkele uren bezig met blussen. Hij benadrukt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.