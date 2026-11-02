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Honderden verwelkomen Britse avonturier na tocht van 28 jaar

Samenleving
door anp
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HULL (ANP/AFP) - Een Britse avonturier is maandag na een wandeltocht van 50.000 kilometer in zijn geboorteplaats Hull in Noordoost-Engeland door zo'n vijfhonderd mensen verwelkomd. Karl Bushby begon zijn reis 28 jaar geleden vanuit Chili.
De 57-jarige Bushby heeft naast Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Azië en Europa doorkruist. Zijn doel was om thuis aan te komen.
Bushby heeft naar eigen zeggen nooit een vervoersmiddel gebruikt om zijn reis voort te zetten, meldt de BBC. Toen hij aan zijn tocht begon, had hij 500 dollar en geen sponsors. Bushby financierde de tocht met voornamelijk schrijfwerk en het geven van lezingen. Hij schreef onder meer zijn boek Giant Steps.
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