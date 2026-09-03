ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden ziek na gratis schoollunch in Indonesië

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 17:28
anp030926174 1
REMBANG (ANP/AFP) - Honderden leerlingen in Indonesië zijn afgelopen week ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch. In Rembang op Java waren dat minstens 725 leerlingen en 25 docenten. Het is de tweede keer in een week dat honderden zieken in verband worden gebracht met het maaltijdprogramma dat gefinancierd wordt door de overheid.
Volgens Joko Paryanto, arts in een ziekenhuis in Rembang, zijn achttien leerlingen en docenten in het ziekenhuis behandeld en liggen er nog drie van hen in het ziekenhuis. Eerder deze week werden meer dan vijfhonderd leerlingen in Sidoarjo op Oost-Java naar het ziekenhuis gebracht na het eten van een gratis schoollunch.
Het overheidsprogramma ging in januari 2025 van start. "Tienduizenden mensen zijn slachtoffer geworden sinds de start van het gratis maaltijdprogramma en elke maand komen er nieuwe slachtoffers bij," zegt Ubaid Matraji, onderzoeker bij het Indonesische netwerk voor onderwijsmonitoring.
loading

POPULAIR NIEUWS

box3-geldkist

Box 3 geparkeerd: zoveel scheelt het uitstel voor spaarders en beleggers

shutterstock_2739953955

63 in plaats van 67: zoveel geld moet je sparen om 4 jaar eerder met pensioen te gaan

183704591_m

Wanneer je je creditcard beter niet gebruikt

171033618_m

Je lichaam veroudert in golven: deze leeftijden blijken belangrijke kantelpunten

jan-g

Een foto van Jan gaat rond in de onderwereld – en dan komen er dertig man met kalasjnikovs

190101771_m

Nog heel even doorzetten: de zomer komt terug

Loading